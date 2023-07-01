Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Потасовка произошла на улице Ставского примерно в 01.30, где поссорились сразу несколько человек. По словам очевидцев, одному из мужчин разбили бутылку о голову, а также избили женщину.
Ростовчане уточнили, что после этого приехали сотрудники полиции. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Пользователи в комментариях предположили, что причиной такого поведения стал выпитый в большом количестве алкоголь.
Ранее массовая драка с девушкой произошла в Ростове-на-Дону днем 24 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.