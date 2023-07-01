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Массовую драку устроили жители Ростова-на-Дону в ночь на 1 июля

1 июля 2023, 06:23
Фото: 1MI
Массовую драку устроили жители Ростова-на-Дону в ночь на 1 июля
В Ростове-на-Дону в ночь на субботу, 1 июля, произошла драка, в которой участвовали несколько человек, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Потасовка произошла на улице Ставского примерно в 01.30, где поссорились сразу несколько человек. По словам очевидцев, одному из мужчин разбили бутылку о голову, а также избили женщину.

Ростовчане уточнили, что после этого приехали сотрудники полиции. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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Пользователи в комментариях предположили, что причиной такого поведения стал выпитый в большом количестве алкоголь.

Ранее массовая драка с девушкой произошла в Ростове-на-Дону днем 24 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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