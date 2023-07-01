Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
В понедельник, 3 июля, обесточат улицы Кемеровская, 20 лет Октября, Конституционная, Курчатова, Тихого Дона, переулок Угловой. Ограничения будут действовать на улицах 34-я линия, 36-я линия, Тюхряева и Кагальницкая.
Во вторник электричества не будет на улицах Кременчугская, 1-я Киргизская и Белорусская. Также это коснется переулков Беломорский, Днепровский, Игарский, Донецкий, Хоперский, Медведицкий, Сальский.
Кроме того, 6 июля, свет выключат на улицах Нансена и Фрунзе.
Ранее стало известно, что больше суток живут сотни жильцов двух высоток на Тибетской в Ростове.