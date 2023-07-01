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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 3 и по 6 июля

1 июля 2023, 05:06
Фото: 1MI
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 3 и по 6 июля
Жителей Ростова-на-Дону предупреждают об отключениях электричества, которые пройдут с 3 по 6 июля из-за работ на оборудовании, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 3 июля, обесточат улицы Кемеровская, 20 лет Октября, Конституционная, Курчатова, Тихого Дона, переулок Угловой. Ограничения будут действовать на улицах 34-я линия, 36-я линия, Тюхряева и Кагальницкая.

Во вторник электричества не будет на улицах Кременчугская, 1-я Киргизская и Белорусская. Также это коснется переулков Беломорский, Днепровский, Игарский, Донецкий, Хоперский, Медведицкий, Сальский.

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Кроме того, 6 июля, свет выключат на улицах Нансена и Фрунзе.

Ранее стало известно, что больше суток живут сотни жильцов двух высоток на Тибетской в Ростове.

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