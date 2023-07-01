Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Происшествие случилось в вечернее время на улице Содружества. По словам ростовчан, во время падения на лавочке никто не сидел. Но случившееся напугало местных жителей.
Пользователи в комментариях написали, что и в других частях города есть деревья, который нужно убрать, так как они угрожают падением.
«На Коммунистическом, 33/1 уже много лет огромный тополь стоит накренившись. Я писала неоднократно с просьбой убрать его, но получаю вечные отписки», — рассказала местная жительница.
Ранее несколько десятков многолетних елей вырубили на Западном в Ростове.