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Огромное дерево рухнуло на лавочку в Ростове-на-Дону и шокировало горожан

1 июля 2023, 06:55
Фото: 1MI
Огромное дерево рухнуло на лавочку в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону большое дерево из-за сильных порывов ветра упало на лавочку, сообщили местные жители.

Происшествие случилось в вечернее время на улице Содружества. По словам ростовчан, во время падения на лавочке никто не сидел. Но случившееся напугало местных жителей.

Пользователи в комментариях написали, что и в других частях города есть деревья, который нужно убрать, так как они угрожают падением.

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«На Коммунистическом, 33/1 уже много лет огромный тополь стоит накренившись. Я писала неоднократно с просьбой убрать его, но получаю вечные отписки», — рассказала местная жительница.

Ранее несколько десятков многолетних елей вырубили на Западном в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Дерево#Лавочка
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