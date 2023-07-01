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Российский гроссмейстер Карякин назвал ошибкой военный мятеж ЧВК «Вагнер» в Ростове

1 июля 2023, 14:47
Фото: rostovgazeta.ru
Российский гроссмейстер Карякин назвал ошибкой военный мятеж ЧВК «Вагнер» в Ростове
Российский гроссмейстер Сергей Карякин назвал произошедший неделю назад мятеж в Ростове ошибкой и попросил не винить бойцов ЧВК «Вагнер» в подчинении приказу, об этом сообщил портал РИА «Новости. Спорт».

Напомним, неделю назад в Ростове-на-Дону произошел военный мятеж, участниками которого оказались бойцы ЧВК «Вагнер». Они заняли главный штаб Южного военного округа, чем привлекли внимание всей страны к южной столице. Через сутки они покинули город после заключения мирового соглашения.

Своими впечатлениями о произошедшем поделился и российский гроссмейстер Сергея Карякин, который в интервью РИА «Новости. Спорт» рассказал, что не спал двое суток, отслеживая ленту новостей и надеясь на деэскалацию конфликта между военной компанией и Минобороны страны.

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По словам шахматиста, он не поддерживает позицию главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, но произошедшее оценивает как обычную ошибку.

«Надо, наверное, признать, что каждый человек ошибается. Сейчас ошибся руководитель ЧВК „Вагнер“. Но думаю, надо отдельно отметить: к бойцам это отношения не имеет», — цитирует Карякина издание, гроссмейстер добавил, что испытывает облегчение из-за факта того, что произошедшее не переросло в серьезное противостояние.

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