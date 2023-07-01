Российский гроссмейстер Карякин назвал ошибкой военный мятеж ЧВК «Вагнер» в Ростове

«Надо, наверное, признать, что каждый человек ошибается. Сейчас ошибся руководитель ЧВК „Вагнер“. Но думаю, надо отдельно отметить: к бойцам это отношения не имеет», — цитирует Карякина издание, гроссмейстер добавил, что испытывает облегчение из-за факта того, что произошедшее не переросло в серьезное противостояние.