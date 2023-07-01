Ростовская полиция похвасталась успехами по охране города в день мятежа ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Напомним, в четверг, 29 июня, стало известно, что в ходе мятежа полиции удалось изъять у бойцов ЧВК «Вагнер» несколько видов личного оружия с боеприпасами и даже тяжелым вооружением.
В полиции добавили, что не бездействовали во время введения плана «Крепость», а задерживали злоумышленников. Так, по данным отчета, полицейские задержали горожанина, который использовал обстановку в городе для грабежей, подозреваемого в хранении наркотиков гражданина, а также мужчину в федеральном розыске и женщину, которую подозревают в нападении с ножом.
Более того полицейские помешали распространению экстремистских листовок и не допустили массовых беспорядков с мародерством.