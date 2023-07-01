Ростовская полиция похвасталась успехами по охране города в день мятежа ЧВК «Вагнер»

В полиции добавили, что не бездействовали во время введения плана «Крепость», а задерживали злоумышленников. Так, по данным отчета, полицейские задержали горожанина, который использовал обстановку в городе для грабежей, подозреваемого в хранении наркотиков гражданина, а также мужчину в федеральном розыске и женщину, которую подозревают в нападении с ножом.