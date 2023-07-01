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Ростовская полиция похвасталась успехами по охране города в день мятежа ЧВК «Вагнер»

1 июля 2023, 11:28
Фото: 1MI
Ростовская полиция похвасталась успехами по охране города в день мятежа 24 июня
Полиция Ростова отчиталась об успехах по охране города в день военного мятежа 24 июня, информацией поделился Общественный совет при Управлении МВД России по Ростову-на-Дону.

Напомним, в четверг, 29 июня, стало известно, что в ходе мятежа полиции удалось изъять у бойцов ЧВК «Вагнер» несколько видов личного оружия с боеприпасами и даже тяжелым вооружением.

В полиции добавили, что не бездействовали во время введения плана «Крепость», а задерживали злоумышленников. Так, по данным отчета, полицейские задержали горожанина, который использовал обстановку в городе для грабежей, подозреваемого в хранении наркотиков гражданина, а также мужчину в федеральном розыске и женщину, которую подозревают в нападении с ножом.

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Более того полицейские помешали распространению экстремистских листовок и не допустили массовых беспорядков с мародерством.

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