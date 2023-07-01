Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Гидравлические проверки на теплосетях, из-за которых в нескольких районах Ростова была отключена горячая вода, завершены. Однако в городе продолжается устранение «повторных дефектов».
Представители РТС рассказали 161.ру, что если возникают проблемы в нормальном режиме, то они исправляются.
«Тем не менее, после проведения проверок со стороны РТС все сделано, возможно, осталась открытая проблема, связанная с домами под управлением домами „Теплокомунэнерго“, — сказано в сообщении.
Напомним, жители Западного в Ростове жили без горячей воды с 14 мая. Изначально воду отключали до 7 июня. Затем сроки продлевали до 12 числа, однако и тогда не всем возобновили водоснабжение.