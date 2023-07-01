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Стала известна причина длительного отсутствия горячей воды в Ростове-на-Дону

1 июля 2023, 05:48
Фото: 1MI
Стала известна причина длительного отсутствия горячей воды в Ростове-на-Дону
В части Ростова-на-Дону до сих пор нет горячей воды из-за выявленных дефектов, сообщают «Ростовские теплосети».

Гидравлические проверки на теплосетях, из-за которых в нескольких районах Ростова была отключена горячая вода, завершены. Однако в городе продолжается устранение «повторных дефектов».

Представители РТС рассказали 161.ру, что если возникают проблемы в нормальном режиме, то они исправляются.

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«Тем не менее, после проведения проверок со стороны РТС все сделано, возможно, осталась открытая проблема, связанная с домами под управлением домами „Теплокомунэнерго“, — сказано в сообщении.

Напомним, жители Западного в Ростове жили без горячей воды с 14 мая. Изначально воду отключали до 7 июня. Затем сроки продлевали до 12 числа, однако и тогда не всем возобновили водоснабжение.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Горячая вода#Ростовские теплосети#Дефекты#Теплосети#РТС#Устранение дефектов#Проверки#Дома Теплокомунэнерго#Водоснабжение
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