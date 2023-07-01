Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на Ростовский Гидрометцентр рассказал, что в июле регион накроет жарой с низкой вероятностью дождей.
По словам метеорологов, в первой декаде июля температура поднимется до +34-36 градусов, при этом существенных осадков не ожидается, а потому в Ростовской области будет достаточно сухо.
Во второй половине июля могут начаться дожди с грозами, ожидается незначительное похолодание до +32 градусов. В отдельные дни воздух может охладиться до +25 градусов.
Непогода возможна и в конце июля, однако температура станет более изменчивой и будет меняться от +26 до +38 градусов.
При этом август, согласно долгосрочному прогнозу, может оказаться еще жарче и засушливее.
Ранее стало известно, когда столбики термометров в Ростовской области поднимутся до +36 градусов.