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В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в Ростовской области в июле

1 июля 2023, 13:33
Фото: 1MI
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в Ростовской области в июле
Синоптики Гидрометцентра рассказали, что жителей Ростовской области ожидает 38-градусная жара и переменчивая погода, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на Ростовский Гидрометцентр рассказал, что в июле регион накроет жарой с низкой вероятностью дождей.

По словам метеорологов, в первой декаде июля температура поднимется до +34-36 градусов, при этом существенных осадков не ожидается, а потому в Ростовской области будет достаточно сухо.

Во второй половине июля могут начаться дожди с грозами, ожидается незначительное похолодание до +32 градусов. В отдельные дни воздух может охладиться до +25 градусов.

В Ростовской области 1 и 2 июля ожидаются дожди и 32-градусная жара
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Непогода возможна и в конце июля, однако температура станет более изменчивой и будет меняться от +26 до +38 градусов.

При этом август, согласно долгосрочному прогнозу, может оказаться еще жарче и засушливее.

Ранее стало известно, когда столбики термометров в Ростовской области поднимутся до +36 градусов.

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