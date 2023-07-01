В России зафиксировали дефицит детских врачей узких специальностей

По итогам 2022 года стало известно, что в Российской Федерации зафиксировали дефицит детских врачей узких специальностей. И хотя аналитики не стали сообщать, сколько именно врачей не хватает до достижения плановых показателей, а также их специальности, исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова заметила, что проблема с кадрами в этом секторе остается самой острой.