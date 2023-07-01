В России зафиксировали дефицит детских врачей узких специальностей

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
По итогам 2022 года стало известно, что в Российской Федерации зафиксировали дефицит детских врачей узких специальностей. И хотя аналитики не стали сообщать, сколько именно врачей не хватает до достижения плановых показателей, а также их специальности, исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова заметила, что проблема с кадрами в этом секторе остается самой острой.
При этом, согласно данным собранной статистики, в 2022 году в госбольницах стало на 9,7 тысячи сотрудников меньше по отношению к аналогичному периоду 2021 года. Численность среднего медицинского персонала и вовсе сократилась на 38,9 тысячи человек.
При этом Галина Изотова сообщила, что сфере здравоохранения на сегодняшний день не хватает 75 тысяч специалистов.
Ранее эксперты рассказали, почему в Ростовской области сохраняется острая нехватка врачей.