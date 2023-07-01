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В России зафиксировали дефицит детских врачей узких специальностей

1 июля 2023, 17:43
Фото: 1MI
В России зафиксировали дефицит детских врачей узких специальностей
Аналитики Счетной палаты выяснили, что в России по итогам 2022 года возникла нехватка детских врачей узкого профиля, об этом сообщил портал «Новые Известия».

По итогам 2022 года стало известно, что в Российской Федерации зафиксировали дефицит детских врачей узких специальностей. И хотя аналитики не стали сообщать, сколько именно врачей не хватает до достижения плановых показателей, а также их специальности, исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова заметила, что проблема с кадрами в этом секторе остается самой острой.

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При этом, согласно данным собранной статистики, в 2022 году в госбольницах стало на 9,7 тысячи сотрудников меньше по отношению к аналогичному периоду 2021 года. Численность среднего медицинского персонала и вовсе сократилась на 38,9 тысячи человек.

При этом Галина Изотова сообщила, что сфере здравоохранения на сегодняшний день не хватает 75 тысяч специалистов.

Ранее эксперты рассказали, почему в Ростовской области сохраняется острая нехватка врачей.

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