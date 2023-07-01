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В Ростове местный житель в порыве пьяного спора заколол друга ножом

1 июля 2023, 09:45
Фото: 1MI
В Ростове местный житель в порыве пьяной ссоры заколол друга ножом
В Ростове заключили под стражу местного жителя, подозреваемого в убийстве знакомого, подробностями поделились в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Советский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело против 38-летнего горожанина, которого подозревают в убийстве.

Следователи сообщили, что в четверг, 29 июня, в квартире на проспекте Коммунистическом в Ростове злоумышленник и жертва распивали алкоголь, когда между ними вспыхнула ссора. Конфликт настолько накалился, что подозреваемый заколол своего 41-летнего знакомого одним ударом.

Пьяный житель Ростовской области заколол знакомого у себя дома
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Сейчас подозреваемому предъявили обвинение, он сознался в содеянном и был заключен под стражу.

Следователям предстоит установить обстоятельства преступления.

Ранее в Ростове мужчина зарубил многодетную мать топором и залил ее тело бетоном.

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