В Ростове местный житель в порыве пьяного спора заколол друга ножом

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Советский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело против 38-летнего горожанина, которого подозревают в убийстве.
Следователи сообщили, что в четверг, 29 июня, в квартире на проспекте Коммунистическом в Ростове злоумышленник и жертва распивали алкоголь, когда между ними вспыхнула ссора. Конфликт настолько накалился, что подозреваемый заколол своего 41-летнего знакомого одним ударом.
Сейчас подозреваемому предъявили обвинение, он сознался в содеянном и был заключен под стражу.
Следователям предстоит установить обстоятельства преступления.
Ранее в Ростове мужчина зарубил многодетную мать топором и залил ее тело бетоном.