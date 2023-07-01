В Ростове местный житель в порыве пьяного спора заколол друга ножом

Следователи сообщили, что в четверг, 29 июня, в квартире на проспекте Коммунистическом в Ростове злоумышленник и жертва распивали алкоголь, когда между ними вспыхнула ссора. Конфликт настолько накалился, что подозреваемый заколол своего 41-летнего знакомого одним ударом.