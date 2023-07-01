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В Ростове на летнюю подработку трудоустроят около четырех тысяч подростков

1 июля 2023, 18:01
Фото: 1MI
В Ростове на летнюю подработку трудоустроят около четырех тысяч подростков
В Ростове летом рабочими местами собираются обеспечить не менее четырех тысяч подростков, об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

В субботу, 1 июля, Алексей Логвиненко объявил, что из городского бюджета выделили 12,6 миллиона рублей для обеспечения рабочими местами около четырех тысяч подростков.

В настоящий момент уже более 240 компаний заключили договоры с ЦЗН, чтобы создать более тысячи рабочих мест для 2,55 тысячи детей подросткового возраста.

Подработка для подростков летом 2022 года в Ростове-на-Дону
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В этом году юные ростовчане могут получить опыт работы в сфере общепита, благоустройства города или же подрабатывать на сборке, упаковке, сортировке, доставке товаров, а также выступать в роли помощников в учреждениях культуры. При этом помимо зарплаты от работодателя подростки могут получить материальную поддержку и от Центра занятости.

Ранее специалисты по трудоустройству рассказали, кого ищут работодатели в 2023 году.

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