В этом году юные ростовчане могут получить опыт работы в сфере общепита, благоустройства города или же подрабатывать на сборке, упаковке, сортировке, доставке товаров, а также выступать в роли помощников в учреждениях культуры. При этом помимо зарплаты от работодателя подростки могут получить материальную поддержку и от Центра занятости.