Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
В субботу, 1 июля, Алексей Логвиненко объявил, что из городского бюджета выделили 12,6 миллиона рублей для обеспечения рабочими местами около четырех тысяч подростков.
В настоящий момент уже более 240 компаний заключили договоры с ЦЗН, чтобы создать более тысячи рабочих мест для 2,55 тысячи детей подросткового возраста.
В этом году юные ростовчане могут получить опыт работы в сфере общепита, благоустройства города или же подрабатывать на сборке, упаковке, сортировке, доставке товаров, а также выступать в роли помощников в учреждениях культуры. При этом помимо зарплаты от работодателя подростки могут получить материальную поддержку и от Центра занятости.
Ранее специалисты по трудоустройству рассказали, кого ищут работодатели в 2023 году.