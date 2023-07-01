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В Ростове на Вавилова произошло ДТП с двумя пострадавшими

1 июля 2023, 17:06
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростове на Вавилова произошло ДТП с двумя пострадавшими
В Ростове на Вавилова произошла авария с участием двух автомобилей, о произошедшем рассказали в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

В субботу, 1 июля, в 12.14 мск в районе улицы Вавилова, 88 столкнулись два автомобиля.

По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2108» ехал в сторону улицы 9-й Канатной, не смог справиться с управлением машиной и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Tucson.

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В результате аварии оба водителя получили травмы, их доставили в больницу для получения медицинской помощи.

Ранее в Ростовской области несовершеннолетний водитель взял машину родителей покататься и спровоцировал ДТП с трамваем и четырьмя пострадавшими.

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