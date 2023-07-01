В Ростове на Вавилова произошло ДТП с двумя пострадавшими

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
В субботу, 1 июля, в 12.14 мск в районе улицы Вавилова, 88 столкнулись два автомобиля.
По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2108» ехал в сторону улицы 9-й Канатной, не смог справиться с управлением машиной и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Tucson.
В результате аварии оба водителя получили травмы, их доставили в больницу для получения медицинской помощи.
Ранее в Ростовской области несовершеннолетний водитель взял машину родителей покататься и спровоцировал ДТП с трамваем и четырьмя пострадавшими.