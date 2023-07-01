В Ростове перекрытие Ворошиловского парализовало движение в центре города 1 июля

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Напомним, накануне стало известно, что в центре города перекроют движение по проспекту Ворошиловскому и улице Варфоломеева ради ремонта проблемного участка дороги и проведения аварийных работа на инженерных коммуникациях.
Уже в субботу, 1 июля, перекрытие дорог вызвало транспортный коллапс в центре города. В алый и бордовый цвета окрасились участки улиц Нансена, Михаила Нагибина, Текучева, Ворошиловского, Варфоломеева, Семашко, Красноармейской и Максима Горького по направлению к закрытому участку. Протяженность заторов составляет не менее двух кварталов на каждой из вышеперечисленных улиц.
Автомобилистам рекомендуется искать альтернативные пути проезда или учитывать пробки при расчет времени поездки.
Ранее в Ростовской области под Каменском-Шахтинским возникла многокилометровая пробка.