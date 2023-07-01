В Ростове продлили сроки работ по замене тепломагистрали на Ворошиловском

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Напомним, вчера вечером в Ростове началась реконструкция участка тепломагистрали на проспекте Ворошиловском протяженностью 54 метра, днем субботы эти работы вызвали транспортный коллапс в центре города. Однако работы так и не удалось завершить в обещанный срок — к 20.00 мск.
В администрации объявили, что рабочие демонтировали старый трубопровод и заняты подготовкой к укладке новых труб, которая продлится дольше запланированного из-за обнаруженного недействующего трубопровода. Теперь его предстоит демонтировать.
«Закончить сварочные работы трубной части планируется до 24.00 мск 1 июля, а благоустройство территории с асфальтированием дороги — выполнить к 08.00 мск 2 июля», — сказано в сообщении.