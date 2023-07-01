В Ростове продлили сроки работ по замене тепломагистрали на Ворошиловском

Напомним, вчера вечером в Ростове началась реконструкция участка тепломагистрали на проспекте Ворошиловском протяженностью 54 метра, днем субботы эти работы вызвали транспортный коллапс в центре города. Однако работы так и не удалось завершить в обещанный срок — к 20.00 мск.