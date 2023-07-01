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В Ростове продлили сроки работ по замене тепломагистрали на Ворошиловском

1 июля 2023, 16:48
Фото: 1MI
В Ростове продлили сроки работ по замене тепломагистрали на Ворошиловском
В Ростове перенесли сроки завершения работ на тепломагистрали на Ворошиловском проспекте до 08.00 мск 2 июля, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, вчера вечером в Ростове началась реконструкция участка тепломагистрали на проспекте Ворошиловском протяженностью 54 метра, днем субботы эти работы вызвали транспортный коллапс в центре города. Однако работы так и не удалось завершить в обещанный срок — к 20.00 мск.

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В администрации объявили, что рабочие демонтировали старый трубопровод и заняты подготовкой к укладке новых труб, которая продлится дольше запланированного из-за обнаруженного недействующего трубопровода. Теперь его предстоит демонтировать.

«Закончить сварочные работы трубной части планируется до 24.00 мск 1 июля, а благоустройство территории с асфальтированием дороги — выполнить к 08.00 мск 2 июля», — сказано в сообщении.

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