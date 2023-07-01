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В Ростове закончили реконструкцию роддома №5 на ЗЖМ

1 июля 2023, 10:02
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
В Ростове закончили реконструкцию роддома №5 на ЗЖМ
В Ростове объявили о завершении работ по реконструкции родильного дома №5 в Железнодорожном районе, подробностями поделился глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

В субботу, 1 июля, Алексей Логвиненко рассказал о том, что в Ростове подошли к завершению работы по реконструкции роддома №5 на территории Железнодорожного района Ростова. По его словам, 27 июня власти получили заключение о соответствии объекта строительства.

Сейчас на месте демонтированного корпуса появилось восьмиэтажное здание, а обсервационный корпус представлен блоками высотой в два и семь этажей.

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По словам главы администрации, на территории обсервационного корпуса оборудуют акушерское отделение на 146 коек, койки совместного пребывания матери и ребенка, отделения патологии беременности, новорожденных, а также реанимация и отделение анестезиологии.

«В корпусе предусмотрена женская консультация на 100 посещений в смену для приема беременных», — сказано в сообщении главы администрации. Сейчас готовятся документы для того, чтобы здания можно было ввести в эксплуатацию и передать на баланс.

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