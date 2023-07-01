Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В субботу, 1 июля, стало известно, что в Ростове жильцы дома на улице Казахской обратились к органам местной власти из-за проблемной квартиры во втором подъезде.
Местные СМИ рассказали, что жильцов дома №87/3 замучил запах трупного разложения, исходящий из опечатанной квартиры, где в одиночестве умерла пенсионерка. Останки ростовчанки пролежали в квартире более полугода перед тем, как их обнаружили. И вот с наступлением жары запах разложения только усилился.
У погибшей не было родных, а потому квартира перешла в собственность муниципалитета. Теперь ростовчане добиваются дезинфекции помещений, чтобы избавиться от неприятного запаха, однако ответа со стороны органов муниципальной власти пока не поступило.
Администрация Таганрога поделилась планами установить памятник Екатерине II, который собираются перевезти из Одессы. Последние несколько лет скульптуру хотели отдать под снос, но теперь власти Таганрога рассматривают возможность перевезти ее в город и установить в исторических кварталах города.
Жителей просят поделиться мнением, комментариями и предложениями относительно памятника до 13 июля, для этого необходимо обратиться в комитет по архитектуре и градостроительству Таганрога.
Общественный совет при Управлении МВД России по Ростову-на-Дону опубликовал отчет о действиях городской полиции в день мятежа. Хотя ростовчане не видели полицейских на улицах города 24 июня, сотрудники правоохранительных органов сообщили, что им удалось изъять оружие с боеприпасами и военной техникой у мятежников, а также защитить общественный порядок.
Так, по словам полицейских, во время действия плана «Крепость» они задержали четырех злоумышленников, которые решили воспользоваться ситуацией или осуществляли незаконную деятельность во время мятежа. Одним из задержанных стал грабитель, вторым — гражданин, подозреваемый в хранении наркотиков, третьей — женщин, напавшая на человека с ножом, а также мужчина, находящийся в федеральном розыске. Кроме того, во время мятежа полиция не позволила осуществить распространение листовок с экстремистским содержанием и сохраняла спокойствие населения Ростова.