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В Ростовской области борются с вонью и обсуждают действия полиции в день мятежа

1 июля 2023, 15:49
Фото: 1MI
В Ростовской области борются с вонью и обсуждают действия полиции в день мятежа
В Ростовской области готовятся принять памятник Екатерине II, пока в Ростове выясняют, чем занималась полиция в день мятежа, и решают проблемы с квартирами одиноких пенсионеров.

Свидетельства печальных событий

В субботу, 1 июля, стало известно, что в Ростове жильцы дома на улице Казахской обратились к органам местной власти из-за проблемной квартиры во втором подъезде.

Фото: 49.mchs.gov.ru

Местные СМИ рассказали, что жильцов дома №87/3 замучил запах трупного разложения, исходящий из опечатанной квартиры, где в одиночестве умерла пенсионерка. Останки ростовчанки пролежали в квартире более полугода перед тем, как их обнаружили. И вот с наступлением жары запах разложения только усилился.

У погибшей не было родных, а потому квартира перешла в собственность муниципалитета. Теперь ростовчане добиваются дезинфекции помещений, чтобы избавиться от неприятного запаха, однако ответа со стороны органов муниципальной власти пока не поступило.

Общественные обсуждения

Администрация Таганрога поделилась планами установить памятник Екатерине II, который собираются перевезти из Одессы. Последние несколько лет скульптуру хотели отдать под снос, но теперь власти Таганрога рассматривают возможность перевезти ее в город и установить в исторических кварталах города.

В Таганроге могут установить памятник Екатерины II, привезенный из Одессы
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Жителей просят поделиться мнением, комментариями и предложениями относительно памятника до 13 июля, для этого необходимо обратиться в комитет по архитектуре и градостроительству Таганрога.

Крепость, которая не рухнула

Общественный совет при Управлении МВД России по Ростову-на-Дону опубликовал отчет о действиях городской полиции в день мятежа. Хотя ростовчане не видели полицейских на улицах города 24 июня, сотрудники правоохранительных органов сообщили, что им удалось изъять оружие с боеприпасами и военной техникой у мятежников, а также защитить общественный порядок.

Фото: 1MI

Так, по словам полицейских, во время действия плана «Крепость» они задержали четырех злоумышленников, которые решили воспользоваться ситуацией или осуществляли незаконную деятельность во время мятежа. Одним из задержанных стал грабитель, вторым — гражданин, подозреваемый в хранении наркотиков, третьей — женщин, напавшая на человека с ножом, а также мужчина, находящийся в федеральном розыске. Кроме того, во время мятежа полиция не позволила осуществить распространение листовок с экстремистским содержанием и сохраняла спокойствие населения Ростова.

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