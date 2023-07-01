Так, по словам полицейских, во время действия плана «Крепость» они задержали четырех злоумышленников, которые решили воспользоваться ситуацией или осуществляли незаконную деятельность во время мятежа. Одним из задержанных стал грабитель, вторым — гражданин, подозреваемый в хранении наркотиков, третьей — женщин, напавшая на человека с ножом, а также мужчина, находящийся в федеральном розыске. Кроме того, во время мятежа полиция не позволила осуществить распространение листовок с экстремистским содержанием и сохраняла спокойствие населения Ростова.