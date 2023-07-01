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В Ростовской области накроет ливнями, грозой и ураганным ветром 1 июля

1 июля 2023, 16:27
Фото: pxhere.com
В Ростовской области накроет ливнями, грозой и ураганным ветром 1 июля

В Ростовской области штормовое предупреждение продлили на 1 июля

Росгидромет сообщил, что до вечера 1 июля в Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений, в том числе сильный дождь, гроза и град, информацию об этом опубликовали на портале ГУ МЧС региона.

По данным синоптиков, до 21.00 мск 1 июля в Ростовской области в отдельных районах сохраняется возможность ухудшения погодных условий. Дончан ожидают сильные дожди с ливнями, грозой, градом и усилением ветра до 22 метров в секунду.

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Сотрудники управления МЧС по Ростовской области в случае ухудшения погоды рекомендуют жителям отказаться от прогулок на улице, а также избегать линий электропередач, деревьев, щитов рекламы и витрин, способных повредиться или обрушиться во время сильного ветра и града.

Если потребуется помощь, дончане могут вызвать спасателей по номерам 112 или 8 (863) 239-99-99. Для вызова пожарных доступны короткие номера телефонов 01 и 101.

Ранее синоптики предсказали жителям Ростовской области дожди и жару в первые выходные июля.

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