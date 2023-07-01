В Ростовской области накроет ливнями, грозой и ураганным ветром 1 июля

Сотрудники управления МЧС по Ростовской области в случае ухудшения погоды рекомендуют жителям отказаться от прогулок на улице, а также избегать линий электропередач, деревьев, щитов рекламы и витрин, способных повредиться или обрушиться во время сильного ветра и града.