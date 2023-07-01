Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Власти сообщили, что ветеринарные врачи начали профилактическую работу ради предотвращения распространения сибирской язвы. Последние девять лет профилактическую вакцинацию проводят как на фермах, так и в личных подсобных хозяйствах, благодаря чему за этот период не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.
Так с начала года ветврачи вакцинировали 240 тысяч голов крупного рогатого скота, 173 тысячи животных из числа мелкого рогатого скота, более 2,5 тысячи лошадей со свиньями и верблюдами.
Ветеринарные врачи напоминают владельцам животных предоставлять их для проведения осмотра и вакцинирования, а также внимательно следить за условиями содержания скота, чтобы не допустить массовой гибели или заражения животных.
Ранее в Ростовской области от бешенства привили около 100 тысяч собак.