Власти сообщили, что ветеринарные врачи начали профилактическую работу ради предотвращения распространения сибирской язвы. Последние девять лет профилактическую вакцинацию проводят как на фермах, так и в личных подсобных хозяйствах, благодаря чему за этот период не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.