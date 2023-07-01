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В Ростовской области против сибирской язвы вакцинировали более 400 тысяч животных

1 июля 2023, 09:29
Фото: pxhere.com
В Ростовской области против сибирской язвы вакцинировали более 400 тысяч животных
В Ростовской области от сибирской язвы с начала года вакцинировали более 400 тысяч животных, в их числе крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи и верблюды, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Власти сообщили, что ветеринарные врачи начали профилактическую работу ради предотвращения распространения сибирской язвы. Последние девять лет профилактическую вакцинацию проводят как на фермах, так и в личных подсобных хозяйствах, благодаря чему за этот период не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.

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Так с начала года ветврачи вакцинировали 240 тысяч голов крупного рогатого скота, 173 тысячи животных из числа мелкого рогатого скота, более 2,5 тысячи лошадей со свиньями и верблюдами.

Ветеринарные врачи напоминают владельцам животных предоставлять их для проведения осмотра и вакцинирования, а также внимательно следить за условиями содержания скота, чтобы не допустить массовой гибели или заражения животных.

Ранее в Ростовской области от бешенства привили около 100 тысяч собак.

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