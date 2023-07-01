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В Ростовской области в ДТП с КамАЗ разбился водитель BMW

1 июля 2023, 08:16
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области в ДТП с КамАЗ разбился водитель BMW
В Ростовской области 30 июня на трассе «Котельниково — Песчанокопское» разбился водитель иномарки BMW, подробностями поделились в пресс-службе донского УГИБДД.

В пятницу, 30 июня, в 10.25 мск на 232-м километре автодороги «Котельниково — Песчанокопское» произошла смертельная авария.

По предварительной информации, 63-летний водитель BMW 2181 утратил контроль над автомобилем, съехал на правую обочину, после чего вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗ.

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В результате аварии водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте ДТП до приезда врачей.

Ранее в ДТП с военным грузовиком погибла фельдшер.

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