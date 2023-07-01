В Ростовской области в ДТП с КамАЗ разбился водитель BMW

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
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Updated Сегодня, 08:18
В пятницу, 30 июня, в 10.25 мск на 232-м километре автодороги «Котельниково — Песчанокопское» произошла смертельная авария.
По предварительной информации, 63-летний водитель BMW 2181 утратил контроль над автомобилем, съехал на правую обочину, после чего вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗ.
В результате аварии водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте ДТП до приезда врачей.
Ранее в ДТП с военным грузовиком погибла фельдшер.