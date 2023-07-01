В МЧС в ответ на запрос журналистов сообщили, что очаг возгорания находится на Флагманском спуске, 1. Первые сообщения о пожаре поступили в 15.56 мск, огонь удалось локализовать на площади в 400 квадратных метров. На месте происшествия находятся две единицы спецтехники и шесть пожарных. Сообщений о пострадавших или ущербе имуществу пока не поступало.