Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Telegram-канал «Это Ростов!» поделился видео подписчицы, которая приехала с друзьями или близкими отдохнуть на Таганрогский залив. Однако вместо пляжного отдыха компанию ожидало только пламя, растянувшееся вдоль моря и охватившее траву.
По словам девушки, пожар вспыхнул у рыбацкого поселка Богудония, а до ближайших жилых домов всего несколько метров, что создает серьезную опасность для населения и собственности жителей Богудонии из-за сильного ветра.
В МЧС в ответ на запрос журналистов сообщили, что очаг возгорания находится на Флагманском спуске, 1. Первые сообщения о пожаре поступили в 15.56 мск, огонь удалось локализовать на площади в 400 квадратных метров. На месте происшествия находятся две единицы спецтехники и шесть пожарных. Сообщений о пострадавших или ущербе имуществу пока не поступало.
Причина возгорания травы пока неизвестна, данные будут обновляться по мере появления новой информации.
Ранее в Шахтах мужчина устроил пальбу по улице с балкона, поджег свою квартиру, сбежал от полиции и застрелился.