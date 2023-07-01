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В Сети появились кадры с пожаром в поселке Богудония в Таганроге 1 июля

1 июля 2023, 14:11
Фото: 89.mchs.gov.ru
В Сети появились кадры с пожаром в поселке Богудония в Таганроге 1 июля
В пригороде Таганрога в рыбацком поселке Богудония вспыхнул пожар, который охватил 400 квадратных метров травы, видео появилось в Telegram-канале.

Telegram-канал «Это Ростов!» поделился видео подписчицы, которая приехала с друзьями или близкими отдохнуть на Таганрогский залив. Однако вместо пляжного отдыха компанию ожидало только пламя, растянувшееся вдоль моря и охватившее траву.

По словам девушки, пожар вспыхнул у рыбацкого поселка Богудония, а до ближайших жилых домов всего несколько метров, что создает серьезную опасность для населения и собственности жителей Богудонии из-за сильного ветра.

В Сети появились кадры с пожаром в поселке Богудония в Таганроге 1 июля
Видео: Telegram-канал «Это Ростов!»

В МЧС в ответ на запрос журналистов сообщили, что очаг возгорания находится на Флагманском спуске, 1. Первые сообщения о пожаре поступили в 15.56 мск, огонь удалось локализовать на площади в 400 квадратных метров. На месте происшествия находятся две единицы спецтехники и шесть пожарных. Сообщений о пострадавших или ущербе имуществу пока не поступало.

Причина возгорания травы пока неизвестна, данные будут обновляться по мере появления новой информации.

Ранее в Шахтах мужчина устроил пальбу по улице с балкона, поджег свою квартиру, сбежал от полиции и застрелился.

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