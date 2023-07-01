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В Таганроге 15-летний угонщик родительского автомобиля устроил аварию с трамваем

1 июля 2023, 10:22
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Таганроге четверо 15-летних подростков пострадали в аварии с трамваем

В Таганроге четверо 15-летних подростков пострадали в аварии с трамваем

В Таганроге 15-летний водитель устроил аварию с трамваем, пострадали четверо несовершеннолетних, об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

В пятницу, 30 июня, в 22.35 мск в Таганроге в районе дома №99 на улице Карла Либкнехта произошла авария с участием иномарки и трамвая. По предварительной информации, 15-летний водитель Hyundai Creta на нерегулируемом перекрестке не стал уступать дорогу трамваю, который ехал по главной дороге.

В результате ДТП одного из 15-летних пассажиров Hyundai Creta доставили в больницу из-за полученных травм, а несовершеннолетнему водителю и еще двум его ровесникам потребовалась разовая помощь врачей.

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Теперь полиция начала проверку, чтобы установить обстоятельства аварии и принять меры в соответствии с нормами законодательства. Родителям Ростовской области напоминают контролировать поведение своих детей и не оставлять ключи от транспорта в свободном доступе.

Ранее в Ростовской области в ДТП с КамАЗом разбился водитель иномарки.

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