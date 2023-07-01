В Таганроге 15-летний угонщик родительского автомобиля устроил аварию с трамваем

В пятницу, 30 июня, в 22.35 мск в Таганроге в районе дома №99 на улице Карла Либкнехта произошла авария с участием иномарки и трамвая. По предварительной информации, 15-летний водитель Hyundai Creta на нерегулируемом перекрестке не стал уступать дорогу трамваю, который ехал по главной дороге.