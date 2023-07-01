В Таганроге могут установить памятник Екатерины II, привезенный из Одессы

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В субботу, 1 июля, на портале администрации Таганрога появилось объявление о том, что город может принять на размещение памятник Екатерине II, который ранее был установлен в Одессе. Место для размещения памятника планируют выбрать в историческом центре Таганрога.
Горожан просят высказать мнение об установке памятника, а также помочь в подборе подходящего участка. Предложения от жителей будут принимать до 13 июля включительно, их можно направить на посту комитета по архитектуре и градостроительству Таганрога.
Ранее в Ростове рассказали историю скульптора Скнарина, чьи работы стали одними из главных достопримечательностей города.