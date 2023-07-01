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В Таганроге могут установить памятник Екатерины II, привезенный из Одессы

1 июля 2023, 12:23
Фото: Mehlauge. / CC BY-SA 3.0,commons.wikimedia.org
В Таганроге могут установить памятник Екатерины II, привезенный из Одессы
В Таганроге жителям предложили высказаться об установке памятника Екатерине II, который забрали из Одессы, информация об этом появилась на портале администрации города.

В субботу, 1 июля, на портале администрации Таганрога появилось объявление о том, что город может принять на размещение памятник Екатерине II, который ранее был установлен в Одессе. Место для размещения памятника планируют выбрать в историческом центре Таганрога.

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Горожан просят высказать мнение об установке памятника, а также помочь в подборе подходящего участка. Предложения от жителей будут принимать до 13 июля включительно, их можно направить на посту комитета по архитектуре и градостроительству Таганрога.

Ранее в Ростове рассказали историю скульптора Скнарина, чьи работы стали одними из главных достопримечательностей города.

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