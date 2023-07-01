В зоне СВО под Бахмутом погиб житель Ростовской области Руслан Амиров

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Telegram-канал «Север Дона» в субботу, 1 июля, объявил о прошедших в Титовке похоронах мобилизованного Руслана Амирова. По информации авторов канала, в Миллеровском районе 30 июня прошли похороны военнослужащего, погибшего в боях за Бахмут.
28-летнего Руслана частично мобилизовали осенью 2022 года, после чего он уехал в зону СВО, оставив в слободе Титовка семью и работу. Обстоятельства гибели не уточняются, однако авторы канала сообщили, что жизнь мужчины прервалась под Бахмутом.
«Мужественному защитнику Царствие небесное. Искренние соболезнования родным», — сказано в сообщении.
Информация о гибели военнослужащего пока не подтвердилась в Минобороны РФ или другим компетентным источником, данные уточняются.
Ранее стало известно о гибели казака Ивана Алефиренко.