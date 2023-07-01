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В зоне СВО под Бахмутом погиб житель Ростовской области Руслан Амиров

1 июля 2023, 16:05
Фото: 1MI
В зоне СВО под Бахмутом погиб житель Ростовской области Руслан Амиров
В Ростовской области простились с 28-летним участником СВО Русланом Амировым, подробностями поделился донской Telegram-канал.

Telegram-канал «Север Дона» в субботу, 1 июля, объявил о прошедших в Титовке похоронах мобилизованного Руслана Амирова. По информации авторов канала, в Миллеровском районе 30 июня прошли похороны военнослужащего, погибшего в боях за Бахмут.

28-летнего Руслана частично мобилизовали осенью 2022 года, после чего он уехал в зону СВО, оставив в слободе Титовка семью и работу. Обстоятельства гибели не уточняются, однако авторы канала сообщили, что жизнь мужчины прервалась под Бахмутом.

«Мужественному защитнику Царствие небесное. Искренние соболезнования родным», — сказано в сообщении.

Фото: Telegram-канал «Север Дона»

Информация о гибели военнослужащего пока не подтвердилась в Минобороны РФ или другим компетентным источником, данные уточняются.

Ранее стало известно о гибели казака Ивана Алефиренко.

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