В зоне СВО под Бахмутом погиб житель Ростовской области Руслан Амиров

28-летнего Руслана частично мобилизовали осенью 2022 года, после чего он уехал в зону СВО, оставив в слободе Титовка семью и работу. Обстоятельства гибели не уточняются, однако авторы канала сообщили, что жизнь мужчины прервалась под Бахмутом.