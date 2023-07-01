В зоне СВО погиб казак из Ростовской области Иван Алефиренко

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В пятницу, 30 июня, стало известно, что в зоне СВО под Волчеяровском при выполнении боевой задачи погиб казак Иван Алефиренко. Похороны состоятся 2 июля на городском кладбище Новошахтинска.
«Спи спокойно, славный сын Тихого Дона! Твоя борьба со злом была не зря!», — сказано в сообщении. Подробности гибели мужчины не раскрываются.
Обращаем внимание, что информация о гибели казака пока не получила подтверждения со стороны Министерства обороны РФ или других компетентных источников, а потому данные будут уточняться.
Ранее в Ростовской области сообщили о гибели майора из Пухляковской, который также участвовал в СВО.