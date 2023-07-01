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В зоне СВО погиб казак из Ростовской области Иван Алефиренко

1 июля 2023, 07:29
Фото: donland.ru
В зоне СВО погиб казак из Ростовской области Иван Алефиренко
В Ростовской области 2 июля пройдут похороны участника СВО Ивана Алефиренко, об этом сообщили в пресс-службе ростовского регионального отделения «СКВРиЗ».

В пятницу, 30 июня, стало известно, что в зоне СВО под Волчеяровском при выполнении боевой задачи погиб казак Иван Алефиренко. Похороны состоятся 2 июля на городском кладбище Новошахтинска.

«Спи спокойно, славный сын Тихого Дона! Твоя борьба со злом была не зря!», — сказано в сообщении. Подробности гибели мужчины не раскрываются.

Фото: Ростовское региональное отделение "СКВРиЗ"

Обращаем внимание, что информация о гибели казака пока не получила подтверждения со стороны Министерства обороны РФ или других компетентных источников, а потому данные будут уточняться.

Ранее в Ростовской области сообщили о гибели майора из Пухляковской, который также участвовал в СВО.

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