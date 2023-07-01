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Posted 1 июля 2023, 11:55

Published 1 июля 2023, 11:55

Modified 1 июля 2023, 13:54

Updated 1 июля 2023, 13:54

«Я вам такой митинг устрою»: у ростовчан без горячей воды начали сдавать нервы

1 июля 2023, 11:55

В Ростове жители угрожают властям митингом из-за отсутствия горячей воды на ЗЖМ

В Ростове у жителей домов, в которых отключили горячую воду на два месяца, начали сдавать нервы, комментарии появились в сообществе администрации «ВКонтакте».

Напомним, подготовка к грядущему отопительному сезону началась в Ростове-на-Дону еще 14 мая. С тех пор часть домов на ЗЖМ и в центре города оставалась без горячей воды из-за многочисленных дефектов теплосетей, которые выявляли на первом этапе гидравлических испытаний.

Жители центра и ЗЖМ в Ростове снова могут остаться без горячей воды из-за аварии
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По истечению двух месяцев с начала работ у ростовчан стали сдавать нервы, и в соцсетях стали появляться комментарии в отношении сотрудников теплосетей и местных органов власти с ненормативной лексикой.

«Почему кому-то включили, а кто-то до сих пор должен мыться в холодной воде?! Вам что[…] митинг устроить?! Я художник, и плакаты могу[…]нарисовать!», «Думали, если части домов на Западном дадите воду, от вас отстанут?», — спросили горожане.

«Не дай вам Бог в 2024 году так же выключить воду, больше чем полагается по закону, […], я вам такой митинг устрою под окнами […], сами лично пойдете поломки свои устранять!», — обратились к властям разъяренные без горячей воды ростовчане. Согласно данным комментариев, некоторым жителям Железнодорожного района Ростова до сих пор не восстановили горячее водоснабжение.

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#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Горячая вода#Последние новости Ростова на сегодня#Теплосети#Коммунальная авария
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