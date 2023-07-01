«Я вам такой митинг устрою»: у ростовчан без горячей воды начали сдавать нервы

«Не дай вам Бог в 2024 году так же выключить воду, больше чем полагается по закону, […], я вам такой митинг устрою под окнами […], сами лично пойдете поломки свои устранять!», — обратились к властям разъяренные без горячей воды ростовчане. Согласно данным комментариев, некоторым жителям Железнодорожного района Ростова до сих пор не восстановили горячее водоснабжение.