«Я вам такой митинг устрою»: у ростовчан без горячей воды начали сдавать нервы

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Напомним, подготовка к грядущему отопительному сезону началась в Ростове-на-Дону еще 14 мая. С тех пор часть домов на ЗЖМ и в центре города оставалась без горячей воды из-за многочисленных дефектов теплосетей, которые выявляли на первом этапе гидравлических испытаний.
По истечению двух месяцев с начала работ у ростовчан стали сдавать нервы, и в соцсетях стали появляться комментарии в отношении сотрудников теплосетей и местных органов власти с ненормативной лексикой.
«Почему кому-то включили, а кто-то до сих пор должен мыться в холодной воде?! Вам что[…] митинг устроить?! Я художник, и плакаты могу[…]нарисовать!», «Думали, если части домов на Западном дадите воду, от вас отстанут?», — спросили горожане.
«Не дай вам Бог в 2024 году так же выключить воду, больше чем полагается по закону, […], я вам такой митинг устрою под окнами […], сами лично пойдете поломки свои устранять!», — обратились к властям разъяренные без горячей воды ростовчане. Согласно данным комментариев, некоторым жителям Железнодорожного района Ростова до сих пор не восстановили горячее водоснабжение.