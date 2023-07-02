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Бастрыкин взял на контроль дело о сбитой электросамокатом двухлетней девочке в Аксае

2 июля 2023, 09:01
Фото: 1MI
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под свой контроль дело о пострадавшем ребенке в результате аварии в Ростовской области, пишут СМИ.

Этот инцидент произошел в Аксае 27 июня, в этот день мать вышла гулять со своим двухлетним ребенком возле дома. В это время на большой скорости к ним приближался водитель электросамоката. Он не смог избежать столкновения и сбил девочку с ног.

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После этого водитель скрылся. В результате происшествия ребенок получил травмы.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Ростовской области предоставить отчет о ходе расследования уголовного дела», — пишет Donday.

До этого в Ростове начали поиски самокатчика, который сломал прохожей пенсионерке обе руки.

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