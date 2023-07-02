Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Этот инцидент произошел в Аксае 27 июня, в этот день мать вышла гулять со своим двухлетним ребенком возле дома. В это время на большой скорости к ним приближался водитель электросамоката. Он не смог избежать столкновения и сбил девочку с ног.
После этого водитель скрылся. В результате происшествия ребенок получил травмы.
«Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Ростовской области предоставить отчет о ходе расследования уголовного дела», — пишет Donday.
До этого в Ростове начали поиски самокатчика, который сломал прохожей пенсионерке обе руки.