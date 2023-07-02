Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Ответчиком по этому делу стал предприниматель Андрей Надолинский, от которого потребовали 3,2 миллиона рублей. Это 2,8 миллиона рублей долга по договору аренды и пени.
Telegram-каналы писали, что бизнесмен открыл в ТЦ магазин французского нижнего белья Dim, однако производитель ушел из России, поэтому начались финансовые проблемы и сложности с поставками. Говорилось, что старые коллекции были распроданы, а новые не появились.
Теперь суд взыскал с бизнесмена 2,8 миллиона рублей долга и 312 тысяч рублей пени.
Добавим, что договором было предусмотрено, что арендная плата включает в себя: базовую арендную плату, плату с оборота, дополнительную арендную плату, переменную арендную плату.