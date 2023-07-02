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Более 3 млн рублей взыскали с продавца французских трусов в Ростове-на-Дону

2 июля 2023, 15:38
Фото: 1MI
Более 3 млн рублей взыскали с продавца французских трусов в Ростове-на-Дону (фото для иллюстрации)
Суд постановил взыскать более трех миллионов рублей с предпринимателя в пользу «Торгового комплекса Горизонт» в Ростове-на-Дону, следует из документов арбитражного суда.

Ответчиком по этому делу стал предприниматель Андрей Надолинский, от которого потребовали 3,2 миллиона рублей. Это 2,8 миллиона рублей долга по договору аренды и пени.

Telegram-каналы писали, что бизнесмен открыл в ТЦ магазин французского нижнего белья Dim, однако производитель ушел из России, поэтому начались финансовые проблемы и сложности с поставками. Говорилось, что старые коллекции были распроданы, а новые не появились.

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Теперь суд взыскал с бизнесмена 2,8 миллиона рублей долга и 312 тысяч рублей пени.

Добавим, что договором было предусмотрено, что арендная плата включает в себя: базовую арендную плату, плату с оборота, дополнительную арендную плату, переменную арендную плату.

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#Суд#Французские трусы#Арбитражный суд#Долг#Аренда#Пени#Нижнее белье#Dim#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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