Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
По информации газеты «ПИК», часть бойцов может возвращаться по одной из донских трасс в тыловые лагеря. Издание уточнило, что представители ЧВК останавливались на отдых в Каменске-Шахтинском.
«Горожане заметили машины с символикой ЧВК возле гостиницы. Здесь бойцы останавливались на ночлег», — сказано в сообщении.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Напомним, что основатель «Вагнера» Евгений Пригожин вводил военную технику в Ростов, но ситуацию удалось разрешить мирно в рамках переговоров.