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Где находятся бойцы ЧВК «Вагнер» после мятежа в Ростове-на-Дону

2 июля 2023, 07:16
Фото: 1MI
Стало известно, где могут находиться бойцы ЧВК «Вагнер» после вооруженного мятежа в Ростове-на-Дону, пишут СМИ.

По информации газеты «ПИК», часть бойцов может возвращаться по одной из донских трасс в тыловые лагеря. Издание уточнило, что представители ЧВК останавливались на отдых в Каменске-Шахтинском.

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«Горожане заметили машины с символикой ЧВК возле гостиницы. Здесь бойцы останавливались на ночлег», — сказано в сообщении.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Напомним, что основатель «Вагнера» Евгений Пригожин вводил военную технику в Ростов, но ситуацию удалось разрешить мирно в рамках переговоров.

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