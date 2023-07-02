Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
В Ростове так и не удалось в срок закончить работы на Ворошиловском проспекте, начавшиеся в пятницу вечером. Рабочие начали замену участка тепломагистрали, однако в ходе демонтажа обнаружили недействующий трубопровод — теперь его также предстоит демонтировать.
Хотя работы обещали закончить еще утром воскресенья — к 08.00 мск ситуация на участке не изменилась. В настоящий момент крайним сроком работ называют вечер воскресенья, а ближайшие улицы продолжают простаивать в пробках, вызванных плотным потоком автомобилей.
Дополнение: к 20.00 мск работы на перекрестке Ворошиловского/Варфоломеева полностью завершили, а от ям не осталось и следа.
В ближайшее время движение полностью восстановится.
Одной из главных новостей недели стало разоружение ЧВК «Вагнер» во время мятежа в Ростове.
В четверг, 29 июня, Общественный совет при УМВД Ростова опубликовал отчет о том, чем занималась полиция, пропавшая с улиц города во время действия плана «Крепость». Как выяснилось, правоохранители не только сохраняли спокойную обстановку в городе, но также были заняты изъятием оружия у бойцов ЧВК «Вагнер».
По официальной информации, 24 июня были изъяты РПК, патроны, гранатометы, также автоматы, шашки с тротилом, гранаты, противотанковые мины и другое вооружение. Самой существенной «добычей» полиции оказались БТР, УАЗ «Патриот» и пулеметные ленты.
Кроме того, во время действия плана «Крепость» полиция охраняла собственные запасы оружия, чтобы они не попали в руки посторонних.
На минувшей неделе спустя несколько месяцев ожидания и многочисленные сообщения об отмене все же состоялся концерт исполнительницы Дианы Арбениной и группы «Ночные Снайперы» в Ростове.
Напомним, что в прошлом концерт переносили не меньше двух раз, а донской депутат Екатерина Стенякина и вовсе требовала запретить выступления артистки из-за отсутствия поддержки СВО. Однако 28 июня концерт все же состоялся, собрав очередь перед входом в КСК «Экспресс», растянувшуюся на десятки, если не сотни метров.
Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале назвал предположительную причину проведения концерта, заявив, что на ситуацию мог повлиять высокопоставленный поклонник певицы.
«А все оказалось проще, влиятельный фанат „Ночных снайперов“ продавил официальный концерт в Ростове. Отмена выступления была отменена», — заявил военкор, личность загадочного фаната он раскрывать не стал, а потому информация осталась неподтвержденной.