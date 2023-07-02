В четверг, 29 июня, Общественный совет при УМВД Ростова опубликовал отчет о том, чем занималась полиция, пропавшая с улиц города во время действия плана «Крепость». Как выяснилось, правоохранители не только сохраняли спокойную обстановку в городе, но также были заняты изъятием оружия у бойцов ЧВК «Вагнер».