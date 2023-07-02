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Итоги недели: в Ростове разоружили ЧВК «Вагнер», а горожане «отожгли» на концертах

2 июля 2023, 17:27
Фото: pxhere.com
Итоги недели: в Ростове разоружают ЧВК «Вагнер», а горожане «отжигают» на концертах

На Дону разоружили участников мятежа, а в Ростове продолжают копать Ворошиловский

В Ростовской области в минувшую неделю полиция изымала тяжелое вооружение, пока ростовчане ходили по концертам, а рабочие раскапывали проспект Ворошиловский.

И вновь невыполненные обещания

В Ростове так и не удалось в срок закончить работы на Ворошиловском проспекте, начавшиеся в пятницу вечером. Рабочие начали замену участка тепломагистрали, однако в ходе демонтажа обнаружили недействующий трубопровод — теперь его также предстоит демонтировать.

Ситуация на Ворошиловском проспекте утром 2 июляСитуация на Ворошиловском проспекте утром 2 июля
Ситуация на Ворошиловском проспекте утром 2 июля
Фото: rostovgazeta.ru

Хотя работы обещали закончить еще утром воскресенья — к 08.00 мск ситуация на участке не изменилась. В настоящий момент крайним сроком работ называют вечер воскресенья, а ближайшие улицы продолжают простаивать в пробках, вызванных плотным потоком автомобилей.

Дополнение: к 20.00 мск работы на перекрестке Ворошиловского/Варфоломеева полностью завершили, а от ям не осталось и следа.

Фото: rostovgazeta.ru

В ближайшее время движение полностью восстановится.

Внушительные запасы

Одной из главных новостей недели стало разоружение ЧВК «Вагнер» во время мятежа в Ростове.

В четверг, 29 июня, Общественный совет при УМВД Ростова опубликовал отчет о том, чем занималась полиция, пропавшая с улиц города во время действия плана «Крепость». Как выяснилось, правоохранители не только сохраняли спокойную обстановку в городе, но также были заняты изъятием оружия у бойцов ЧВК «Вагнер».

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По официальной информации, 24 июня были изъяты РПК, патроны, гранатометы, также автоматы, шашки с тротилом, гранаты, противотанковые мины и другое вооружение. Самой существенной «добычей» полиции оказались БТР, УАЗ «Патриот» и пулеметные ленты.

Кроме того, во время действия плана «Крепость» полиция охраняла собственные запасы оружия, чтобы они не попали в руки посторонних.

Поклонников не остановить

На минувшей неделе спустя несколько месяцев ожидания и многочисленные сообщения об отмене все же состоялся концерт исполнительницы Дианы Арбениной и группы «Ночные Снайперы» в Ростове.

Напомним, что в прошлом концерт переносили не меньше двух раз, а донской депутат Екатерина Стенякина и вовсе требовала запретить выступления артистки из-за отсутствия поддержки СВО. Однако 28 июня концерт все же состоялся, собрав очередь перед входом в КСК «Экспресс», растянувшуюся на десятки, если не сотни метров.

Фото: rostovgazeta.ru

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале назвал предположительную причину проведения концерта, заявив, что на ситуацию мог повлиять высокопоставленный поклонник певицы.

«А все оказалось проще, влиятельный фанат „Ночных снайперов“ продавил официальный концерт в Ростове. Отмена выступления была отменена», — заявил военкор, личность загадочного фаната он раскрывать не стал, а потому информация осталась неподтвержденной.

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