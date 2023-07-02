Из зоны СВО вернули саперов из Ростовской области

Как сообщается, в зоне СВО они пробыли три месяца. С особой тщательностью они проверяли места, где проживают люди, находятся важные коммуникации и системы жизнеобеспечения. Это жилые кварталы, объекты энергоснабжения, линии электропередач, водоводы, мосты, путепроводы и железнодорожные магистрали.