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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

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Из зоны СВО вернули саперов из Ростовской области

2 июля 2023, 12:28
Фото: 1MI
Из зоны СВО вернули саперов из Ростовской области
Саперы Донского спасательного центра МЧС России приняли участие в обезвреживании более 4000 взрывоопасных предметов в зоне проведения спецоперации, сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасатели с Ростовской области действовали в составе сводной группы пиротехников. Теперь они вернулись домой.

Из зоны СВО вернули саперов из Ростовской области
Видео: ГУ МЧС России по Ростовской области
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
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Как сообщается, в зоне СВО они пробыли три месяца. С особой тщательностью они проверяли места, где проживают люди, находятся важные коммуникации и системы жизнеобеспечения. Это жилые кварталы, объекты энергоснабжения, линии электропередач, водоводы, мосты, путепроводы и железнодорожные магистрали.

Напомним, что в Ростове во время военного мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня полицейские обнаружили и изъяли автоматы с гранатометами, тротиловыми шашками и даже БТР.

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