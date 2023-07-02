Плавучий причал Таганрога принял первый круизный лайнер

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В субботу, 2 июля, новый плавучий причал Таганрога принял первый круизный теплоход, рассчитанный на перевозку 200 пассажиров. В текущем году этому причалу предстоит принять еще два пассажирских судна — в августе и в сентябре.
По словам главы администрации Таганрога Андрея Фатеева, новый причал является знаковым объектом для транспортной инфраструктуры и туризма города, поскольку способен обеспечить приток туристов и дать импульс развитию Таганрога.
110 пассажиров теплохода «Константин Федин», прибывшего в Таганрог 2 июля, планируют посетить экскурсии «Стартап Петра I» и «Таганрога я не миную», которая посвящена знаменитому писателю Антону Чехову. После Таганрога туристы отправятся в Ярославль, Нижний Новгород, а потом Чебоксары, Казань и еще четыре города и населенных пункта.
Ранее стало известно, что в Ростовской области собираются запустить катамаранные катера в Керчь.