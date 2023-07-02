rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Изображение материала

Плавучий причал Таганрога принял первый круизный лайнер

2 июля 2023, 12:21
Фото: pxhere.com
Плавучий причал Таганрога принял первый круизный лайнер
В Ростовской области плавучий причал Таганрога принял первое круизное судно, им оказался теплоход на 200 пассажиров, об этом сообщил портал ТАСС.

В субботу, 2 июля, новый плавучий причал Таганрога принял первый круизный теплоход, рассчитанный на перевозку 200 пассажиров. В текущем году этому причалу предстоит принять еще два пассажирских судна — в августе и в сентябре.

По словам главы администрации Таганрога Андрея Фатеева, новый причал является знаковым объектом для транспортной инфраструктуры и туризма города, поскольку способен обеспечить приток туристов и дать импульс развитию Таганрога.

Столкновение двух теплоходов на реке Лена в Иркутской области
Узнать подробнее

110 пассажиров теплохода «Константин Федин», прибывшего в Таганрог 2 июля, планируют посетить экскурсии «Стартап Петра I» и «Таганрога я не миную», которая посвящена знаменитому писателю Антону Чехову. После Таганрога туристы отправятся в Ярославль, Нижний Новгород, а потом Чебоксары, Казань и еще четыре города и населенных пункта.

Ранее стало известно, что в Ростовской области собираются запустить катамаранные катера в Керчь.

Читайте также:
Два теплохода столкнулись в порту в Ростове-на-Дону днем 16 апреляРостов и Таганрог включили в маршрут круиза теплохода «Петр Великий» по шести странамРостовские таможенники нашли 36,2 тысячи долларов на теплоходе из Турции
#Надежда Пустяк#Происшествие#Туризм#Внутренний туризм#Речной пассажирский транспорт Ростовской области#Речные маршруты в Ростовской области#Теплоход#Плавучий причал в Таганроге#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Таганрог
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону сорвали сроки открытия Ворошиловского проспекта после ремонта
Сегодня, 07:29
Где находятся бойцы ЧВК «Вагнер» после мятежа в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:16
В Ростове ТЦ «Горизонт» пытается взыскать с разорившегося «Связного» более 3 млн
Сегодня, 07:13
Волонтёр СВО подробно рассказал, как на посту ДПС у них вымогали взятки в день мятежа
Сегодня, 06:22
В Ростове из-за велопробега ограничат движение транспорта 16 июля
Сегодня, 07:10
Российский гроссмейстер Карякин назвал ошибкой военный мятеж ЧВК «Вагнер» в Ростове
Вчера, 14:47