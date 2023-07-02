Плавучий причал Таганрога принял первый круизный лайнер

110 пассажиров теплохода «Константин Федин», прибывшего в Таганрог 2 июля, планируют посетить экскурсии «Стартап Петра I» и «Таганрога я не миную», которая посвящена знаменитому писателю Антону Чехову. После Таганрога туристы отправятся в Ярославль, Нижний Новгород, а потом Чебоксары, Казань и еще четыре города и населенных пункта.