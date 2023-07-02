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Появились кадры с Ворошиловского в Ростове, который обещали открыть в 8 утра

2 июля 2023, 08:20
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону до сих пор не завершились работы на проспекте Ворошиловский, который обещали открыть утром в воскресенье. Корреспонденту RostovGazeta сделал фотографии с места работ.

Вечером в пятницу в Ростове начались работы по обновлению участка тепломагистрали на проспекте Ворошиловском. Однако, вопреки обещаниям, работы не были завершены к запланированному времени — 20.00 мск. Стало ясно, что это займет больше времени, чем предполагалось, из-за обнаруженного неисправного трубопровода, который придется убрать.

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Планировалось, что движение будет возобновлено в воскресенье в 8 утра, но это не случилось. Рабочие рассказали корреспонденту RostovGazeta, что уже засыпают место разрытия.

Фото: rostovgazeta.ru

«Сейчас засыпаем разрытый участок. Работы завершатся в воскресенье», — уточнил собеседник.

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