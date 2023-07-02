Появились кадры с Ворошиловского в Ростове, который обещали открыть в 8 утра

Вечером в пятницу в Ростове начались работы по обновлению участка тепломагистрали на проспекте Ворошиловском. Однако, вопреки обещаниям, работы не были завершены к запланированному времени — 20.00 мск. Стало ясно, что это займет больше времени, чем предполагалось, из-за обнаруженного неисправного трубопровода, который придется убрать.