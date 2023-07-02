«Как вы считаете, стоит порвать такую футболку из отдела подростковой одежды? И вообще, владелец магазина и продавцы в курсе, что они выставили на продажу? Или купить да выкинуть, создав магазину спрос на такое непотребство?», — поинтересовался автор.