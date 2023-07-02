Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Ростовчанин увидел в магазине футболку с напечатанным алфавитом, но в нем поменяли буквы и получилось матное слово. Говорится, что торговая точка расположена на улице Нансена.
«Как вы считаете, стоит порвать такую футболку из отдела подростковой одежды? И вообще, владелец магазина и продавцы в курсе, что они выставили на продажу? Или купить да выкинуть, создав магазину спрос на такое непотребство?», — поинтересовался автор.
Он добавил, что эта вещь является позором. В комментариях же многие пользователи не нашли ничего плохого в подобной одежде.
Ранее ростовчане заявили о драке с участием мужчины в футболке с надписью «Украина».