rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Изображение материала

Ростовчан возмутили продающиеся в городе футболки с матом

2 июля 2023, 10:41
Фото: 1MI
Ростовчан возмутили продающиеся в городе футболки с матом
В Ростове-на-Дону продаются футболки, на которых размещен текст с ненормативной лексикой, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Ростовчанин увидел в магазине футболку с напечатанным алфавитом, но в нем поменяли буквы и получилось матное слово. Говорится, что торговая точка расположена на улице Нансена.

«Как вы считаете, стоит порвать такую футболку из отдела подростковой одежды? И вообще, владелец магазина и продавцы в курсе, что они выставили на продажу? Или купить да выкинуть, создав магазину спрос на такое непотребство?», — поинтересовался автор.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалобы инвалида в Ростовской области
Узнать подробнее

Он добавил, что эта вещь является позором. В комментариях же многие пользователи не нашли ничего плохого в подобной одежде.

Ранее ростовчане заявили о драке с участием мужчины в футболке с надписью «Украина».

Читайте также:
Ростовчане пожаловались на странное отключение света на Западном три дня подрядРостовчане пожаловались на мошенников, которые звонят, чтобы украсть деньгиРостовчане пожаловались на «кислотный» дождь, покалечивший косточковые деревья
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Футболки#Ненормативная лексика#Соцсети#МАГАЗИН#Подростковая одежда#Алфавит
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону сорвали сроки открытия Ворошиловского проспекта после ремонта
Сегодня, 07:29
Где находятся бойцы ЧВК «Вагнер» после мятежа в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:16
В Ростове ТЦ «Горизонт» пытается взыскать с разорившегося «Связного» более 3 млн
Сегодня, 07:13
Волонтёр СВО подробно рассказал, как на посту ДПС у них вымогали взятки в день мятежа
Сегодня, 06:22
В Ростове из-за велопробега ограничат движение транспорта 16 июля
Сегодня, 07:10
Российский гроссмейстер Карякин назвал ошибкой военный мятеж ЧВК «Вагнер» в Ростове
Вчера, 14:47