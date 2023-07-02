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Published Сегодня, 11:42

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Ростовчане заявили о смытой дождем дороге на улице Абаканской

2 июля 2023, 11:42
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону прошедшие в последнее время ливни смыли дорогу на улице Абаканской, говорится в сервисе «Благоустройство города».

Автор рассказал, что осадки окончательно повредили проезжую часть, по которой теперь проблематично проехать. Он попросил принять меры и восстановить дорогу.

«Я уже не прошу отремонтировать всю улицу. Сделайте так, чтобы на этом участке возможно было проехать. Там большие провалы, хотя бы щебенкой засыпать», — попросил ростовчанин.

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На момент написания новости ответа на обращение не поступило.

Ранее горожане жаловались, что асфальт развалился в переулке Безымянный в Ростове после ливней. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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