Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Автор рассказал, что осадки окончательно повредили проезжую часть, по которой теперь проблематично проехать. Он попросил принять меры и восстановить дорогу.
«Я уже не прошу отремонтировать всю улицу. Сделайте так, чтобы на этом участке возможно было проехать. Там большие провалы, хотя бы щебенкой засыпать», — попросил ростовчанин.
На момент написания новости ответа на обращение не поступило.
Ранее горожане жаловались, что асфальт развалился в переулке Безымянный в Ростове после ливней. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.