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Ростовчане заявили о включенном отоплении в автобусе в 30-градусную жару

2 июля 2023, 10:16
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в автобусе №96 работал обогреватель во время жаркой погоды, пожаловались пассажиры в соцсети «ВКонтакте».

В Ростове установилась жара, а температура доходит до 30 градусов. По словам горожан, в автобусе в это время работала печка.

«Водитель отказался ее выключать», — пожаловались пассажиры. Пользователи в комментариях предположили, что могла сломаться система охлаждения.

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«Звонить надо в администрацию и сообщать, пусть снимают водителя и автобусы с линии. В прошлом году так делали после жалоб на неработающие кондиционеры», — заявили ростовчане.

«Такая проблема не только в 96. Я так часто попадала в автобусе №3, где окна чуть-чуть открыты, люки нельзя открывать и печка шпарит», — пишут горожане.

Ранее власти Ростова рассказали, куда обратиться из-за жары в общественном транспорте.

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