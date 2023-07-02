Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В Ростове установилась жара, а температура доходит до 30 градусов. По словам горожан, в автобусе в это время работала печка.
«Водитель отказался ее выключать», — пожаловались пассажиры. Пользователи в комментариях предположили, что могла сломаться система охлаждения.
«Звонить надо в администрацию и сообщать, пусть снимают водителя и автобусы с линии. В прошлом году так делали после жалоб на неработающие кондиционеры», — заявили ростовчане.
«Такая проблема не только в 96. Я так часто попадала в автобусе №3, где окна чуть-чуть открыты, люки нельзя открывать и печка шпарит», — пишут горожане.
Ранее власти Ростова рассказали, куда обратиться из-за жары в общественном транспорте.