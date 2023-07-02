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Posted 2 июля 2023, 08:49

Published 2 июля 2023, 08:49

Modified 2 июля 2023, 08:54

Updated 2 июля 2023, 08:54

Стало известно, когда наступит адская жара в Ростове-на-Дону в июле

Стало известно, когда наступит адская жара в Ростове-на-Дону в июле

2 июля 2023, 08:49
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону с понедельника, 3 июля, начнется резкое потепление, сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник будет облачно, а температура поднимется до 32 градусов. Во вторник пройдут дожди, которые прекратятся ближе к вечеру, а воздух прогреется до 34 градусов.

В следующие дни в Ростове будет еще жарче, осадков не ожидается. В среду температура составит 35 градусов, в четверг — 36 градусов.

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В пятницу, 7 июля, должно потеплеть сразу до 37 градусов. Порывы ветра будут достигать пяти метров в секунду.

Ранее улицу Малиновского перекрывали из-за ливня с градом в Ростове 29 июня.

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