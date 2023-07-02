Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
В понедельник будет облачно, а температура поднимется до 32 градусов. Во вторник пройдут дожди, которые прекратятся ближе к вечеру, а воздух прогреется до 34 градусов.
В следующие дни в Ростове будет еще жарче, осадков не ожидается. В среду температура составит 35 градусов, в четверг — 36 градусов.
В пятницу, 7 июля, должно потеплеть сразу до 37 градусов. Порывы ветра будут достигать пяти метров в секунду.
Ранее улицу Малиновского перекрывали из-за ливня с градом в Ростове 29 июня.