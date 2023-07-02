Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Происшествие случилось 2 июля в 06.50 на 915-м километре автодороги М-4 «Дон». Водитель грузового автомобиля MAN с полуприцепом не справился с управлением и врезался в остановившийся на обочине автомобиль Volkswagen Multivan из-за технической неисправности.
В результате ДТП пострадали пассажиры Volkswagen Multivan, им 40, 11, 14 и 16 лет. Их доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
О состоянии раненых информации на данный момент нет.
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