Происшествие случилось 2 июля в 06.50 на 915-м километре автодороги М-4 «Дон». Водитель грузового автомобиля MAN с полуприцепом не справился с управлением и врезался в остановившийся на обочине автомобиль Volkswagen Multivan из-за технической неисправности.