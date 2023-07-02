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Трое детей и взрослый пострадали в аварии с фурой в Ростовской области утром 2 июля

2 июля 2023, 10:21
Фото: 1MI
В Ростовской области фура протаранила легковой автомобиль, ранения получили четыре человека, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось 2 июля в 06.50 на 915-м километре автодороги М-4 «Дон». Водитель грузового автомобиля MAN с полуприцепом не справился с управлением и врезался в остановившийся на обочине автомобиль Volkswagen Multivan из-за технической неисправности.

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В результате ДТП пострадали пассажиры Volkswagen Multivan, им 40, 11, 14 и 16 лет. Их доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

О состоянии раненых информации на данный момент нет.

Ранее в Таганроге 15-летний угонщик родительского автомобиля устроил аварию с трамваем.

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