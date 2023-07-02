rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:50

Published Сегодня, 17:50

Modified Сегодня, 17:52

Updated Сегодня, 17:52

Изображение материала

В Ростове иномарка на Стачки врезалась в автобус, заполненный пассажирами

2 июля 2023, 17:50
Фото: Telegram-канал "Это Ростов!"
В Ростове иномарка на Стачки врезалась в автобус, заполненный пассажирами
В Ростове иномарка влетела в автобус маршрута №34, сделавший остановку для высадки пассажиров на проспекте Стачки, подробностями поделились в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

В воскресенье, 2 июля, в 13.05 мск в районе проспекта Стачки, 23 произошла авария с общественным транспортом и легковым автомобилем.

41-летний водитель Škoda Octavia ехал в сторону улицы Бабушкина по стачки, когда не справился с управлением автомобилем и врезался в автобус маршрута №34 «Центральный Рынок — ГПЗ-10». В этот момент водитель автобуса сделал остановку, в салоне находились 10 пассажиров.

Ростовчане заявили о включенном отоплении в автобусе в 30-градусную жару
Узнать подробнее

«В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет», — сообщили в ГИБДД по Ростовской области.

Ранее ростовчан шокировали печки автобуса, работающие в 30-градусную жару.

Читайте также:
В Ростове проспект Ворошиловский закрыли для автобусов и троллейбусов в 20. 00Автобус с пассажирами загорелся на М-4 в пути из Геленджика в Ростов-на-ДонуПассажиров автобусов с трассы М-4 «Дон» разместят во временных пунктах в Миллерово
#Надежда Пустяк#Происшествие#18+#Дтп#Автобус#Городской автобус#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростове разоружили ЧВК «Вагнер», а горожане «отожгли» на концертах
Сегодня, 17:27
Власти Ростова изъяли под снос шесть домов в центре города и Ленгородке
Сегодня, 16:04
Более 3 млн рублей взыскали с продавца французских трусов в Ростове-на-Дону
Сегодня, 15:38
Золото, статуи Пияо и мрамор: самые дорогие квартиры Ростова июня 2023 года
Сегодня, 15:30
Из зоны СВО вернули саперов из Ростовской области
Сегодня, 12:28
Ростовчан возмутили продающиеся в городе детские футболки с матом
Сегодня, 10:41