В Ростове иномарка на Стачки врезалась в автобус, заполненный пассажирами

Posted Сегодня, 17:50
Published Сегодня, 17:50
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В воскресенье, 2 июля, в 13.05 мск в районе проспекта Стачки, 23 произошла авария с общественным транспортом и легковым автомобилем.
41-летний водитель Škoda Octavia ехал в сторону улицы Бабушкина по стачки, когда не справился с управлением автомобилем и врезался в автобус маршрута №34 «Центральный Рынок — ГПЗ-10». В этот момент водитель автобуса сделал остановку, в салоне находились 10 пассажиров.
«В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет», — сообщили в ГИБДД по Ростовской области.
Ранее ростовчан шокировали печки автобуса, работающие в 30-градусную жару.