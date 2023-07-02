В Ростове иномарка на Стачки врезалась в автобус, заполненный пассажирами

41-летний водитель Škoda Octavia ехал в сторону улицы Бабушкина по стачки, когда не справился с управлением автомобилем и врезался в автобус маршрута №34 «Центральный Рынок — ГПЗ-10». В этот момент водитель автобуса сделал остановку, в салоне находились 10 пассажиров.