Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
По мере того, как участники велопробега будут преодолевать дистанцию, на время перекроют некоторые дороги. Старт велогонки располагается на площадке заводоуправления «Ростсельмаш».
Затем велосипедисты поедут по улице Российская в сторону проспекта Шолохова. В районе дома по адресу Шолохова, 247 запланирован разворот. Участники вновь вернутся на Шолохова и доедут до Октябрьской площади, а затем по проспекту Сельмаш до площади Комбайностроителей. По кольцу они проедут в сторону площади Энергетиков. А завершится соревнование на Театральной площади.
Ранее в Ростове перенесли сроки завершения работ на тепломагистрали на Ворошиловском проспекте, из-за которого 1 июля в центре города возник транспортный коллапс.