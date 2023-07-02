Затем велосипедисты поедут по улице Российская в сторону проспекта Шолохова. В районе дома по адресу Шолохова, 247 запланирован разворот. Участники вновь вернутся на Шолохова и доедут до Октябрьской площади, а затем по проспекту Сельмаш до площади Комбайностроителей. По кольцу они проедут в сторону площади Энергетиков. А завершится соревнование на Театральной площади.