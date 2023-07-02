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В Ростове из-за велопробега ограничат движение транспорта 16 июля

2 июля 2023, 07:10
Фото: 1MI
В Ростове из-за велопробега ограничат движение транспорта 16 июля
В связи с проведением велопробега в Ростове введут ограничения для проезда транспорта на нескольких улицах, сообщили в администрации города.

По мере того, как участники велопробега будут преодолевать дистанцию, на время перекроют некоторые дороги. Старт велогонки располагается на площадке заводоуправления «Ростсельмаш».

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Затем велосипедисты поедут по улице Российская в сторону проспекта Шолохова. В районе дома по адресу Шолохова, 247 запланирован разворот. Участники вновь вернутся на Шолохова и доедут до Октябрьской площади, а затем по проспекту Сельмаш до площади Комбайностроителей. По кольцу они проедут в сторону площади Энергетиков. А завершится соревнование на Театральной площади.

Ранее в Ростове перенесли сроки завершения работ на тепломагистрали на Ворошиловском проспекте, из-за которого 1 июля в центре города возник транспортный коллапс.

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