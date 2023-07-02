Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Вечером в пятницу в Ростове начались работы по реконструкции участка тепломагистрали на проспекте Ворошиловском. Однако, как обещали в администрации, работы не были завершены к запланированному времени — 20.00 мск.
Оказалось, что они займут больше времени, чем планировалось из-за обнаруженного недействующего трубопровода. Теперь придется его демонтировать.
Движение должны были открыть в воскресенье в 8 утра, но этого не произошло. Водители объезжают этот участок по соседним улицам.