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В Ростове-на-Дону сорвали сроки открытия Ворошиловского проспекта после ремонта

2 июля 2023, 07:29
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону не открыли вовремя движение по Ворошиловскому проспекту, который перекрыли на ремонт, следует из данных онлайн-карт.

Вечером в пятницу в Ростове начались работы по реконструкции участка тепломагистрали на проспекте Ворошиловском. Однако, как обещали в администрации, работы не были завершены к запланированному времени — 20.00 мск.

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Оказалось, что они займут больше времени, чем планировалось из-за обнаруженного недействующего трубопровода. Теперь придется его демонтировать.

Движение должны были открыть в воскресенье в 8 утра, но этого не произошло. Водители объезжают этот участок по соседним улицам.

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