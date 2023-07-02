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Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

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Updated Сегодня, 05:35

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В Ростове ожидается 30-градусная жара 2 июля

2 июля 2023, 05:33
Фото: 1MI
В Ростове ожидается 30-градусная жара 2 июля
В воскресенье днем, 2 июля, воздух в Ростове прогреется до плюс 30 градусов, сообщают метеорологи.

Весь день в донской столице будет малооблачно. Однако возможен слабый дождь.

Во второй половине дня может подняться сильный ветер. Его порывы временами будут достигать 13 метров в секунду. К вечеру ветер стихнет, а температура воздуха опустится до комфортных 22 градусов.

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Стоит отметить, что всю предстоящую неделю в Ростове будет достаточно жарко. К четвергу столбики термометров могут показать до плюс 36 градусов.

Ранее синоптики сообщили, какая погода ожидает жителей Ростовской области в июля. Согласно их прогнозу, дождей почти не будет, а температура установится выше 30 градусов.

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