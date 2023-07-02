Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Весь день в донской столице будет малооблачно. Однако возможен слабый дождь.
Во второй половине дня может подняться сильный ветер. Его порывы временами будут достигать 13 метров в секунду. К вечеру ветер стихнет, а температура воздуха опустится до комфортных 22 градусов.
Стоит отметить, что всю предстоящую неделю в Ростове будет достаточно жарко. К четвергу столбики термометров могут показать до плюс 36 градусов.
Ранее синоптики сообщили, какая погода ожидает жителей Ростовской области в июля. Согласно их прогнозу, дождей почти не будет, а температура установится выше 30 градусов.