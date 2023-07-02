В Ростове приступили к реставрации мозаичного панно заброшенного ресторана «Балканы»

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Напомним, в апреле стало известно, что волонтеры собираются привести в порядок мозаичное панно заброшенного ресторана «Балканы» на улице Нижнебульварной. После восстановления самого старого панно города его собирались перенести на стену другого здания, позволяющего разместить полотно площадью около 18 квадратных метров[прим. редакции — высота мозаики составляет более трех метров, а ее ширина — более шести метров].
Портал Dоnnеws в воскресенье, 2 июля, объявил, что волонтеры всероссийского фестиваля «Том Сойер фест» уже приступили к реставрации панно, по предварительным оценкам, работы займут один год.
По завершению реставрации 56-летнее панно планируют установить на одном из зданий Кировского района.
Ранее стало известно, что проектировщик работ по реставрации панно из ростовских подземных переходов изменил решение о демонтаже мозаики.