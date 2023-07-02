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В Ростове приступили к реставрации мозаичного панно заброшенного ресторана «Балканы»

2 июля 2023, 17:27
Фото: Том Сойер Фест - Россия
В Ростове приступили к реставрации мозаичного панно заброшенного ресторана «Балканы»
В Ростове волонтеры-мозаичисты преступили к работам по реставрации самого старого мозаичного панно города, об этом сообщили донские СМИ.

Напомним, в апреле стало известно, что волонтеры собираются привести в порядок мозаичное панно заброшенного ресторана «Балканы» на улице Нижнебульварной. После восстановления самого старого панно города его собирались перенести на стену другого здания, позволяющего разместить полотно площадью около 18 квадратных метров[прим. редакции — высота мозаики составляет более трех метров, а ее ширина — более шести метров].

В Ростове реставрацию мозаичных панно в подземных переходах закончат в 2024 году
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Портал Dоnnеws в воскресенье, 2 июля, объявил, что волонтеры всероссийского фестиваля «Том Сойер фест» уже приступили к реставрации панно, по предварительным оценкам, работы займут один год.

По завершению реставрации 56-летнее панно планируют установить на одном из зданий Кировского района.

Ранее стало известно, что проектировщик работ по реставрации панно из ростовских подземных переходов изменил решение о демонтаже мозаики.

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