В Ростове приступили к реставрации мозаичного панно заброшенного ресторана «Балканы»

Напомним, в апреле стало известно, что волонтеры собираются привести в порядок мозаичное панно заброшенного ресторана «Балканы» на улице Нижнебульварной. После восстановления самого старого панно города его собирались перенести на стену другого здания, позволяющего разместить полотно площадью около 18 квадратных метров[прим. редакции — высота мозаики составляет более трех метров, а ее ширина — более шести метров].