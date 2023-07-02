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В Ростове ТЦ «Горизонт» пытается взыскать с разорившегося «Связного» более 3 млн

2 июля 2023, 07:13
Фото: 1MI
В Ростове ТЦ «Горизонт» пытается в суде взыскать с разорившегося «Связного» более 1 млн рублей
Торговый центр «Горизонт» на проспекте Нагибина в Ростове пытается в суде взыскать с сотового ритейлера «Сеть связной» более 3 млн рублей, сведения об этом появились в картотеке дел Арбитражного суда Ростовской области.

Определение о принятии искового заявления было вынесено 19 июня. «Торговый комплекс Горизонт» пытается взыскать задолженности по договору аренды нежилого помещения в размере 1,15 миллиона рублей. А также потребовал от арендатора выплатить пени на сумму свыше 189 тысяч рублей и штраф в размере 1,8 миллиона рублей.

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Предварительное судебное заседание назначено на 13 июля. Ответчику предлагается составить заявление по существу предъявленных в иске требований либо документ об оплате задолженности.

Стоит отметить, что 27 июня стало известно суд Москвы по заявлению «Связного» о собственном банкротстве ввел в отношении фирмы начальную процедуру банкротства. Все дело в том, что активы компании в несколько раз меньше, чем долговые обязательства.

Ранее стало известно, что в Ростовской области пустят с молотка имущество обанкротившегося завода «Ломпром Ростов». Он принадлежал бизнесмену Вадиму Варшавскому.

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