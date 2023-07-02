Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
По словам астронома, уже будущей ночью жителей Ростовской области ожидает уникальное по своей красоте явление — суперлуние, которое будет сопровождаться «Кровавой Луной».
В эту ночь небесное тело подойдет на очень близкое расстояние к Земле — всего на 360 тысяч километров, из-за чего размер Луны визуально станет заметно больше. Кроме того, из-за концентрации пыли в атмосфере лунный диск окрасится в красноватый цвет.
Явление будет заметно невооруженным взглядом уже в ночь на вторник с 3 на 4 июля, однако пик ожидается 5 июля, ориентировочно в 1.30 мск.
Кроме того, явление «Красной Луны» сохранится вплоть до 12 июля.