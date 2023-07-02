rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:20

Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Изображение материала

В Ростовской области можно будет наблюдать суперлуние с 3 июля

2 июля 2023, 15:20
Фото: pxhere.com
В Ростовской области можно будет наблюдать суперлуние с 3 июля
Жители Ростовской области смогут увидеть суперлуние ночью 3 июля, об этом RostovGazeta рассказал ростовский астроном Сергей Жмайлов.

По словам астронома, уже будущей ночью жителей Ростовской области ожидает уникальное по своей красоте явление — суперлуние, которое будет сопровождаться «Кровавой Луной».

В Ростове ждут кровавую Луну и строят теории о том, кто делал фото с ЧВК «Вагнер»
Узнать подробнее

В эту ночь небесное тело подойдет на очень близкое расстояние к Земле — всего на 360 тысяч километров, из-за чего размер Луны визуально станет заметно больше. Кроме того, из-за концентрации пыли в атмосфере лунный диск окрасится в красноватый цвет.

Явление будет заметно невооруженным взглядом уже в ночь на вторник с 3 на 4 июля, однако пик ожидается 5 июля, ориентировочно в 1.30 мск.

Кроме того, явление «Красной Луны» сохранится вплоть до 12 июля.

Читайте также:
«Кровавую» Луну увидят жители Ростовской области 3 июляПолутеневое затмение Луны жители Ростова смогут увидеть поздним вечером 5 маяПолутеневое затмение Луны ожидается 5 мая
#Надежда Пустяк#Происшествие#Космос#Луна#Редкое явление#Природные явления#Космические явления в Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростове разоружили ЧВК «Вагнер», а горожане «отожгли» на концертах
Сегодня, 17:27
Власти Ростова изъяли под снос шесть домов в центре города и Ленгородке
Сегодня, 16:04
Более 3 млн рублей взыскали с продавца французских трусов в Ростове-на-Дону
Сегодня, 15:38
Золото, статуи Пияо и мрамор: самые дорогие квартиры Ростова июня 2023 года
Сегодня, 15:30
Из зоны СВО вернули саперов из Ростовской области
Сегодня, 12:28
Ростовчан возмутили продающиеся в городе детские футболки с матом
Сегодня, 10:41