В эту ночь небесное тело подойдет на очень близкое расстояние к Земле — всего на 360 тысяч километров, из-за чего размер Луны визуально станет заметно больше. Кроме того, из-за концентрации пыли в атмосфере лунный диск окрасится в красноватый цвет.