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В Ростовской области на М-4 «Дон» в ДТП пострадали женщина и три девочки

2 июля 2023, 14:38
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области на М-4 «Дон» в ДТП пострадали женщина и три девочки
В Ростовской области на М-4 «Дон» произошла авария с участием минивэна с детьми и грузовика, подробностями поделились в пресс-службе ГИБДД региона.

В воскресенье, 2 июля, в 06.50 мск на 915-м километре трассы М-4 «Дон» в Каменском районе произошла авария с участием грузовика и минивэна с детьми, пострадали четыре человека.

По предварительной информации, 43-летний водитель грузовика MAN потерял управление и врезался в стоящий на обочине из-за технической неисправности автомобиль Volkswagen Multivan 49-летнего водителя.

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В результате аварии в больницу попали 40-летняя женщина и девочки 16, 14 и 11 лет, которые были пассажирами Volkswagen Multivan.

Ранее в Ростовской области произошла смертельная авария с участием КамАЗа.

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