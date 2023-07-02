В Ростовской области на М-4 «Дон» в ДТП пострадали женщина и три девочки

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
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Updated Сегодня, 17:01
В воскресенье, 2 июля, в 06.50 мск на 915-м километре трассы М-4 «Дон» в Каменском районе произошла авария с участием грузовика и минивэна с детьми, пострадали четыре человека.
По предварительной информации, 43-летний водитель грузовика MAN потерял управление и врезался в стоящий на обочине из-за технической неисправности автомобиль Volkswagen Multivan 49-летнего водителя.
В результате аварии в больницу попали 40-летняя женщина и девочки 16, 14 и 11 лет, которые были пассажирами Volkswagen Multivan.
Ранее в Ростовской области произошла смертельная авария с участием КамАЗа.