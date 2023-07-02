В Ростовской области разработают проект по дноуглублению Дона до 2033 года

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Портал Dоnnews со ссылкой на главу ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» Сергея Гайдаева рассказал, что в текущем году в Ростовской области разработают проект дноуглубительных работ на судоходном участке Дона между 3021-м и 3169-м километрами.
По словам Гайдаева, документы позволят обеспечивать необходимую навигационную глубину, составляющую четыре метра, на протяжении всего участка до 2033 года. Сергей Гайдаев уточнил, что ранее такую глубину обеспечивали на Донецком перекате Дона, и она продолжает сохраняться в течение последних двух лет без каких-либо дополнительных работ.
При этом самый большой объем работ необходимо выполнить на Азово-Донском морском канале. Только за прошлый год здесь выработали 192 тысячи кубометров грунта, в этом году прогнозируемый объем работ составит 350 тысяч кубометров.
Ранее стало известно, как можно решить проблемы с доминированием карася в видовом составе рыб Цимлянского водохранилища.