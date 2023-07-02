В Ростовской области разработают проект по дноуглублению Дона до 2033 года

По словам Гайдаева, документы позволят обеспечивать необходимую навигационную глубину, составляющую четыре метра, на протяжении всего участка до 2033 года. Сергей Гайдаев уточнил, что ранее такую глубину обеспечивали на Донецком перекате Дона, и она продолжает сохраняться в течение последних двух лет без каких-либо дополнительных работ.