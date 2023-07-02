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В Ростовской области разработают проект по дноуглублению Дона до 2033 года

2 июля 2023, 12:43
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростовской области разработают проект по дноуглублению Дона до 2033 года
В Ростовской области разработают проект по дноуглубительным работам на судоходном участке реки Дон, который будет рассчитан на 10 лет, об этом сообщили донские СМИ.

Портал Dоnnews со ссылкой на главу ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» Сергея Гайдаева рассказал, что в текущем году в Ростовской области разработают проект дноуглубительных работ на судоходном участке Дона между 3021-м и 3169-м километрами.

По словам Гайдаева, документы позволят обеспечивать необходимую навигационную глубину, составляющую четыре метра, на протяжении всего участка до 2033 года. Сергей Гайдаев уточнил, что ранее такую глубину обеспечивали на Донецком перекате Дона, и она продолжает сохраняться в течение последних двух лет без каких-либо дополнительных работ.

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При этом самый большой объем работ необходимо выполнить на Азово-Донском морском канале. Только за прошлый год здесь выработали 192 тысячи кубометров грунта, в этом году прогнозируемый объем работ составит 350 тысяч кубометров.

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