Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Происшествие случилось 16 февраля 2023 года в станице Обливской, когда обвиняемая, ее сожитель, их дочь и муж дочери пили алкоголь. Во время застолья молодая пара поссорилась и женщина встала на защиту дочери, высказав все зятю.
Тогда молодой человек ударил обвиняемую по лицу, а она схватила нож на кухне и напала на обидчика.
Раненого доставили в Центральную районную больницу, где его прооперировали. В отношении нападавшей возбудили уголовное дело, она во всем призналась.
«Ей грозило до 12 лет лишения свободы, однако суд принял решение более мягкое. Фигурантку приговорили к трем годам заключения условно», — пишет Donday.
Ранее стали известны подробности резни с участием подростка у ТЦ «Талер» в Ростове.