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В Ростовской области женщина получила условный срок за удары зятя ножом

2 июля 2023, 11:56
Фото: 1MI
В Ростовской области огласили приговор местной жительнице, которая напала с ножом на зятя, пишут СМИ.

Происшествие случилось 16 февраля 2023 года в станице Обливской, когда обвиняемая, ее сожитель, их дочь и муж дочери пили алкоголь. Во время застолья молодая пара поссорилась и женщина встала на защиту дочери, высказав все зятю.

Тогда молодой человек ударил обвиняемую по лицу, а она схватила нож на кухне и напала на обидчика.

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Раненого доставили в Центральную районную больницу, где его прооперировали. В отношении нападавшей возбудили уголовное дело, она во всем призналась.

«Ей грозило до 12 лет лишения свободы, однако суд принял решение более мягкое. Фигурантку приговорили к трем годам заключения условно», — пишет Donday.

Ранее стали известны подробности резни с участием подростка у ТЦ «Талер» в Ростове.

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