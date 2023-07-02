Также под снос пойдут дом на Социалистической, 136г, Красноармейской, 70б, построенный в 1889 году[прим. редакции — на картах он отмечен как местная достопримечательность «Дом Лозе»], а также дом на Пушкинской, 163 литеры в, в1, в2, находящиеся рядом с Донской государственной публичной библиотекой.