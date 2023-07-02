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Published Сегодня, 16:04

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Власти Ростова изъяли под снос шесть домов в центре города и Ленгородке

2 июля 2023, 16:04
Фото: Яндекс Карты
Власти Ростова изъяли под снос шесть домов в центре города и Ленгородке
В Ростове под снос попали шесть аварийных домов в центре города и Ленгородке, информация об этом появилась на портале администрации.

В четверг, 29 июня, администрация опубликовала шесть постановлений об изъятии земли под аварийными домами.

Первым из них станет дом на улице Большой Садовой, 111б, корпус которого примыкает к Дому Петрова-Бирюка. Здесь предстоит изъять четыре квартиры и 1867 «квадратов» земли.

Вторым и третьим станут дома на улице Республиканской №29 и №106а, построенные в 1917 году. Здесь собираются выкупить всего четыре квартиры и менее 500 квадратных метров земли.

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Также под снос пойдут дом на Социалистической, 136г, Красноармейской, 70б, построенный в 1889 году[прим. редакции — на картах он отмечен как местная достопримечательность «Дом Лозе»], а также дом на Пушкинской, 163 литеры в, в1, в2, находящиеся рядом с Донской государственной публичной библиотекой.

Все эти объекты недвижимости собираются оценить и направить извещения о выкупе жильцам в течение ближайшей недели.

Ранее в Ростове собрались снести Доходный дом Рогозиной.

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