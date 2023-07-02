Волонтёр СВО подробно рассказал, как на посту ДПС у них вымогали взятки в день мятежа

Они проехали пост, который находился на дороге в сторону Каменск-Шахтинска. Однако уже следующий сотрудник ГИБДД, который стоял чуть дальше, не дал им проехать. Причем первый «гаишник» тоже был задействован в этой схеме, потому что предложил заплатить второму 2 тысячи рублей.