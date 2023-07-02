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Волонтёр СВО подробно рассказал, как на посту ДПС у них вымогали взятки в день мятежа

2 июля 2023, 06:22
Фото: 1MI
Волонтёр СВО из Омска пожаловался на берущих взятки инспекторов ДПС Ростовской области
Волонтеры из Омска, которые возят гуманитарные грузы бойцам СВО, столкнулись со взяточничеством в Ростовской области, сообщает NGS55.ру.

Напомним, что волонтеры из Омска, перевозившие гуманитарную помощь на Донбасс, пожаловались на поборы со стороны сотрудников ГИБДД в Ростовской области. Инцидент произошел в субботу, 24 июня, в день мятежа ЧВК «Вагнер». Дороги в регионе в тот день были перекрыты.

По словам одного из волонтеров, они везли гуманитарную помощь на трех автомобилях через всю страну. Весь путь следования останавливающие их сотрудники ГИБДД относились к ним очень доброжелательно.

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Они проехали пост, который находился на дороге в сторону Каменск-Шахтинска. Однако уже следующий сотрудник ГИБДД, который стоял чуть дальше, не дал им проехать. Причем первый «гаишник» тоже был задействован в этой схеме, потому что предложил заплатить второму 2 тысячи рублей.

«Дай, говорит, денег и поедете — 2 тысячи за три УАЗа. Честно, еле сдержался, чтоб не дать ему по физиономии», — рассказал волонтер.

Ранее стало известно, что суд Ростова вынес приговор в отношении бывшего командира взвода ГИБДД. Его осудили на шесть лет и десять месяцев колонии строго режима за взятки и вымогательство.

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#Общество#Ростовская область#Коррупция в Ростовской области#Коррупция полицейских в Ростовской области#Волонтеры СВО в Ростовской области#Граница с ДНР#Гуманитарная помощь#Происшествия
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