Волонтёр СВО подробно рассказал, как на посту ДПС у них вымогали взятки в день мятежа

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Напомним, что волонтеры из Омска, перевозившие гуманитарную помощь на Донбасс, пожаловались на поборы со стороны сотрудников ГИБДД в Ростовской области. Инцидент произошел в субботу, 24 июня, в день мятежа ЧВК «Вагнер». Дороги в регионе в тот день были перекрыты.
По словам одного из волонтеров, они везли гуманитарную помощь на трех автомобилях через всю страну. Весь путь следования останавливающие их сотрудники ГИБДД относились к ним очень доброжелательно.
Они проехали пост, который находился на дороге в сторону Каменск-Шахтинска. Однако уже следующий сотрудник ГИБДД, который стоял чуть дальше, не дал им проехать. Причем первый «гаишник» тоже был задействован в этой схеме, потому что предложил заплатить второму 2 тысячи рублей.
«Дай, говорит, денег и поедете — 2 тысячи за три УАЗа. Честно, еле сдержался, чтоб не дать ему по физиономии», — рассказал волонтер.
Ранее стало известно, что суд Ростова вынес приговор в отношении бывшего командира взвода ГИБДД. Его осудили на шесть лет и десять месяцев колонии строго режима за взятки и вымогательство.